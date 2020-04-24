AB'den bir trilyon euroluk fon hazırlığı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, daha önce kararlaştırılan ve çalışanlarla birlikte şirketlere ve koronavirüs krizi baskısıyla ezilen ülkelere yardım için 540 milyar euroluk bir destek paketini onayladı.



Liderler ayrıca henüz bütün detayları çözüme kavuşmuş olmasa da 1 trilyon euroyu bulan bir yeniden yapılanma fonu kurulmasına karar verdi. Mayıs ayı ortasına kadar komisyonun bütün üyeler için kabul edilebilir bir model hazırlaması gerekiyor.



Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen AB liderlerinin dün bir araya geldiği video konferansta kurtarma fonunun bir sonraki uzun vadeli AB bütçesine bağlanacağını söyledi. Von der Leyen ayrıca, "Eğer iyi yaparsak ve başarılı olursak yaptığımız yatırımların her centine değecek" ifadesini kullandı. Ancak birliğin 27 ülkesi, koronavirüsün yarattığı ekonomik darboğaza nasıl yanıt verileceği ile ilgili olarak farklı görüşlere sahip



Avrupa'daki borç krizinin ardından geçen on yıldan sonra gelinen noktada AB’deki eski çatışmalar tekrar gün yüzüne çıkarak, Birliğin ortak hareket etme kabiliyetini sınıyor. Koronavirüsten şu ana kadar 110 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği Avrupa'da, 1,1 milyon vaka tespit edildi.



Öte yandan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, AB liderlerinin çabalarının "çok az ve çok geç" olabileceği uyarısında bulundu. Lagarde euro bölgesi gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) en kötü senaryoya göre yüzde 15 küçülebileceğine dikkat çekti.



KORONABONOSU TARTIŞMASI



Koronavirüs salgınından en ağır etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'nın Başbakanı Giuseppe Conte, zirvede alınan sonucu "büyük bir ilerleme" olarak değerlendirdi. Fransa ve İspanya’nın da desteğini alan İtalya koronavirüsle mücadeleyi finanse etmek için koronabonosu diye adlandırılan ortak borçlanma senetlerinin çıkarılması önerisini ortaya atmıştı. Ancak Almanya ve Hollanda ortak borç senedi fikrine karşı çıkıyor.



Almanya Başbakanı Angela Merkel ülkeler arasındaki görüş ayrılıklarına rağmen olumlu bir atmosferde "çok dostane bir tartışma" yaşandığını fakat yapılan tartışmalarda liderlere, koronabonosunun bir seçenek olmadığı yönünde görüş belirttiğini aktardı. Merkel daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Borçların ortak olması mümkün değil" ifadesini kullandı.



AB’nin 2021 yılında başlayacak bir sonraki yedi yıllık bütçe çerçevesinin koronavirüs sonrası ekonominin toparlanmasına odaklanması bekleniyor.



Ancak Avrupa başkentleri bu konuda ortak bir görüşe sahip değil. Almanya daha fazla katkı yapmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

