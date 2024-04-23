AB'den İsrail'in Gazze'de neden olduğu yıkıma tepki

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) yapılan "Gazze Şeridi'nde İsrail ordusu tarafından insani yardım çalışanlarının, gazetecilerin ve sivillerin öldürülmesine AB'nin tepkisi" başlıklı oturumda konuştu.



Ortadoğu'da yaşananların bölge için "dönüm noktası" özelliği taşıdığını ifade eden Borrell, İran ve İsrail arasında artan gerginliğin Gazze'de yaşanan insani trajediyi unutturmaması gerektiğini dile getirdi.



"ÇOCUKLAR AÇLIKTAN ÖLÜYOR"



Borrell, Gazze'de çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 34 binden fazla sivilin hayatını kaybettiğini ve nüfusun yüzde 75’inin yerinden edildiğini hatırlatarak, çocukların açlıktan ölmeye başladığını belirtti.



Gazze Şeridi'ndeki sivil altyapının yüzde 60'ından fazlasının hasar gördüğünü ve yüzde 35'inin tamamen yok edildiğini söyleyen Borrell, "Gazze'deki şehirler İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman şehirlerine yapılandan daha fazla tahrip edildi." dedi.



İsrail'in saldırılarında Birleşmiş Milletler'e (BM) ait ajanslarda çalışan 200'den fazla insani yardım görevlisinin öldüğünü anımsatan Borrell, insani yardım çalışanlarının korunmasının uluslararası hukukun gereği olduğunu dile getirdi.

