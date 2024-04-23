İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyi için yeni tahliye emri verdi

İsrail'in Refah'a yönelik planladığı kara operasyonu için tartışmalar sürerken, ordudan yeni bir açıklama yapıldı.

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'nin kuzeyi için yeni tahliye emri verildiğini bildirdi.

İsrail ordusu, saldırıların 200. gününde bugün, Gazze'ye, son haftaların en ağır hava bombardımanlardan birini gerçekleştirdi.

Bölgedeki Filistinliler ve Hamas, ordu tanklarının Gazze Şeridi'nin kuzey ucundaki Beyt Hanun'un doğusuna yeni bir saldırı düzenlediğini, ancak şehrin içine girmediklerini aktardı.

Gazze'nin kuzeyine ulaşımın kısıtlı olması nedeniyle yardımların yetersiz kalması Filistinlileri kıtlığın eşiğine getirdi.



Sağlık sistemi de neredeyse tamamen çöktü.

7 Ekim'den bu yana süren İsrail saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı en 34 bin 183'e yükseldi.