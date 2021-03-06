AB'den Kıbrıs'a önemli ziyaret

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile AB'ye ihracat yapan KKTC'li hellim üreticilerinin denetlenmesi konusuna değindiklerini belirten Tatar, denetleme sisteminin AB tarafından ya da Kuzey ve Güney Kıbrıslı liderler tarafından oluşturulması gerektiğine dikkat çekti.



Rumların AB üyeliğini kullanarak iki tarafın da coğrafi ürünü olan hellimin kalite denetimi konusunda tek yetkili otorite olmaya çalıştığını belirtti.



Tatar, AB'nin 27-29 Nisan arasında Cenevre'de yapılacak görüşmelerde tarafsız olamayacağını söylediklerini de ifade etti.



Borrell, Tatar’a Hellim’in Türk tarafını da kapsayacak şekilde coğrafi tescili ve yeşil hat tüzüğüyle AB’ye ihracı konusunda komisyondaki çalışmaların sürdüğünü iletti.



Borrell, Tatar'la görüşmesi öncesinde Rum lideri Nikos Anastasiadis ile biraraya gelmiş,, AB'nin Kıbrıs müzakerelerinin federal zeminde yeniden başlamasını desteklediğini söylemişti.