AB'den Kızıldeniz'deki askeri misyon için yeni tarih

Borrell, misyonun hiçbir saldırı eyleminde bulunmayacağının altını çizerek misyon kapsamında donanma gemileri ve hava araçları kullanılacağını belirtti.



Tüm AB üye ülkelerin misyona katılmayacağını ifade eden Borrell, "Hedefimiz en geç 19 Şubat'ta Aspides misyonunu tesis ederek başlatmak. Umarım ve eminim ki öyle olacak. (AB) Üye ülkeler bu konuda güçlü bir kararlılık içinde." değerlendirmesinde bulundu.



Borrell, bakanlarla düzenlenen toplantı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, AB misyonunun 17 Şubat'ta başlayabileceğini belirtmişti.



AB liderleri bugün Ukrayna ve bütçe konusunda düzenledikleri özel zirvede, Orta Doğu'daki gelişmeleri de ele alacak. Zirvede liderlerin Kızıldeniz'deki misyon için tarihi netleştirmeleri bekleniyor.