AB'den Rusya'ya "Navalny yaptırımı"

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, Brüksel'de bir araya geldi.

Toplantıda konuşan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, üye ülkelerin Rusya'ya yeni yaptırımlar açıklayacağını söyledi.

Borell ayrıca Rusya muhalefetine destek mesajı göndermeleri gerektiğini belirtirken AB'nin insan hakları yaptırım rejimini, Navalny'nin ismiyle yeniden adlandırmayı önerdi.

AB temsilcisi, "Ukrayna'ya desteğimizi sürdürmeliyiz" diye ekledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise AB'nin, Rusya'ya yeni yaptırım kararı almaya yakın olduğunu, bugün bir anlaşmaya varmaya umduklarını bildirdi. Baerbock, "Rusya'ya karşı yeni yaptırımlarda, aynı zamanda Navalny'nin ölümünün sonuçları da göz önünde bulundurulacak" dedi.

Baerbock, "Umuyorum ki 13. yaptırım paketi için en kısa sürede karar vereceğiz" dedi. Alman bakan ayrıca, Kızıldeniz misyonu için de bugün karar alacaklarını açıkladı.