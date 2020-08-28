AB'den Türkiye'ye yaptırım tehdidi

Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile sondaj gerilimi sürerken, Avrupa Birliği yaptırım kartını masaya sürdü.



Berlin'de düzenlenen AB gayrı resmi dışişleri bakanları toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen, AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Türkiye'ye yönelik yaptırım hazırlığı olduğunu söyledi.



Bu yaptırımların, Birliğin 24 Eylül'deki zirvesinde tartışılacağını belirtti. Yaptırımların amacının ise "Türkiye'nin sondaj faaliyetlerini sınırlandırmak" olduğunu kaydetti.



Josep Borrell, "Türkiye ekonomisinin Avrupa ekonomisiyle ilişkili olduğu sektörel faaliyetlerle ilgili önlemler alabiliriz" dedi.



ALMANYA'DAN YUNANİSTAN'A DESTEK



Ankara-Atina hattındanki gerilimi düşürmek için arabuluculuk rolü oynayan Almanya'dan ise Yunanistan'a açık destek mesajı geldi.



Berlin'de gazetecilere açıklamalarda bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimin diyalog yoluyla çözülmesi için Almanya'nın çaba gösterdiğini ifade etti.



Merkel, Türkiye ile ilişkiler konusunda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile çok yoğun görüşmeler gerçekleştirdiğini de belirtti.