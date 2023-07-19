ABD'li asker Kuzey Kore'ye kaçtı

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin, bir Amerikan askerinin Kuzey Kore'ye geçtiğini böyle duyurdu. Austin, askerin iyi olup olmadığı konusunda endişeli olduğunu belirtti.



Amerikan Associated Press haber ajansına konuşan yetkililer bu kişinin 20 yaşındaki Travis King olduğunu açıkladı. King'in saldırı suçlarından Güney Kore'deki hapishanede tutulduğu ancak serbest bırakıldığı öğrenildi. Ayrıca askerin Amerika Birleşik Devletleri'nde de disiplin suçları olduğu belirtiliyor.



Kuzey Kore yeni füze denemesi yaptı Haberi Görüntüle Amerikalı yetkililere göre King, sorgulanmak üzere Teksas'ın Fort Bliss kentine gönderilecekti.



Kendisine havalimanına kadar eşlik edildi. Ancak Amerikalı asker Kuzey ve Güney Kore arasındaki sihalsızlandırılmış bölgeye düzenlenen özel bir tura sızmayı başardı.

ABD'den Kuzey Kore'ye gözdağı: Devasa nükleer denizaltı Güney Kore'de Haberi Görüntüle Buradaki Panmunjom köyünde kendi isteğiyle Kuzey Kore tarafına geçti ve gözaltına alındı. Amerikalı yetkililer, Kuzey Kore ordusuyla konunun çözümü için irtibata geçti.