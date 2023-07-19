ABD'li asker Kuzey Kore'ye kaçtı

20 yaşındaki bir Amerikan askeri, Kuzey Kore sınırını isteyerek geçti. Sınırdaki askerler tarafından gözaltına alındı. ABD'li askerin disiplin suçları nedeniyle sorgulanmamak için Kuzey Kore'ye kaçtığı düşünülüyor.

ABD'li asker Kuzey Kore'ye kaçtı

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin, bir Amerikan askerinin 'ye geçtiğini böyle duyurdu. Austin, askerin iyi olup olmadığı konusunda endişeli olduğunu belirtti.

Amerikan Associated Press haber ajansına konuşan yetkililer bu kişinin 20 yaşındaki Travis King olduğunu açıkladı. King'in saldırı suçlarından Güney Kore'deki hapishanede tutulduğu ancak serbest bırakıldığı öğrenildi. Ayrıca askerin Amerika Birleşik Devletleri'nde de disiplin suçları olduğu belirtiliyor.

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Amerikalı yetkililere göre King, sorgulanmak üzere Teksas'ın Fort Bliss kentine gönderilecekti.

Kendisine havalimanına kadar eşlik edildi. Ancak Amerikalı Kuzey ve Güney Kore arasındaki sihalsızlandırılmış bölgeye düzenlenen özel bir tura sızmayı başardı.

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Buradaki Panmunjom köyünde kendi isteğiyle Kuzey Kore tarafına geçti ve gözaltına alındı. Amerikalı yetkililer, Kuzey Kore ordusuyla konunun çözümü için irtibata geçti.

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