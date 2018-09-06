Görüşmeye ilişkin fotoğraf DAEŞ'le mücadele koalisyonunun sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşımda Mazlum Kobane kod adlı Ferhat Abdi Şahin'den "General Mazlum" diye bahsedildi.
Ayn İsa yakınlarındaki görüşmede Orta Fırat Vadisi'nde DAEŞ'e karşı yapılan operasyonların ele alındığı belirtildi. 4 milyon lira ödülle aranan Şahin, Türkiye'de aranan teröristler listesinin kırmızı kategorisinde yer alıyor.
ABD'li komutan YPG ile görüştü
NTV HaberDünya
Amerika Birleşik Devletleri ile gerginlik devam ederken Ankara'nın tepkisini çekecek bir görüşme gerçekleşti. ABD'nin DAEŞ'le mücadelede görevli komutanlarından Korgeneral Paul Funk, Türkiye tarafından aranan YPG yöneticilerinden Ferhat Abdi Şahin ile bir araya geldi.
Görüşmeye ilişkin fotoğraf DAEŞ'le mücadele koalisyonunun sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşımda Mazlum Kobane kod adlı Ferhat Abdi Şahin'den "General Mazlum" diye bahsedildi.