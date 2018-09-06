Görüşmeye ilişkin fotoğraf DAEŞ'le mücadele koalisyonunun sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşımda Mazlum Kobane kod adlı Ferhat Abdi Şahin'den "General Mazlum" diye bahsedildi.

Ayn İsa yakınlarındaki görüşmede Orta Fırat Vadisi'nde DAEŞ'e karşı yapılan operasyonların ele alındığı belirtildi. 4 milyon lira ödülle aranan Şahin, Türkiye'de aranan teröristler listesinin kırmızı kategorisinde yer alıyor.