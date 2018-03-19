ABD'nin Austin kentinde yine patlama: 2 yaralı

ABD'de bulunan Texsas eyaletinin başkenti Austin'in Travis Country mahallesindeki bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten patlama oldu.



Daha önce 3 bombalı paketli saldırıya sahne olan şehirdeki son patlamanın önceki saldırılarla bağlantısı olabileceği üzerinde duruluyor.



Bölge halkına şüpheli paketleri açmaması uyarısında bulunan Austin Polis Şefi Brian Manley, "Bombalı paketler, dokunulmadığı ya da açılmadığı sürece patlamıyor." diye konuştu.



Manley, patlamanın yaşandığı mahalle sakinlerinin de evlerinde kalmalarını istedi.



Patlamada yaralanan 20'li yaşlardaki iki genç hastanede tedavi altına alındı.



Doktorlar, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydetti.



Son patlama, Austin'de 3 hafta içinde yaşanan dördüncü patlama oldu. Daha önceki patlamalarda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.



Önceki üç patlamanın da Afrika kökenli ABD vatandaşlarının evinde yaşanması nedeniyle, polisin ırkçı saldırı ihtimali üzerinde durduğu ifade edildi.



Yetkililer, bombalı paket saldırılarının fail veya faillerini ihbar edenlere 115 bin dolar para ödülü verileceğini duyurmuştu.

