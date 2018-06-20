Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'e ABD'nin Konsey'den ayrılma kararından dolayı teşekkür edilerek, kararın memnuniyetle karşılandığı belirtildi.



Açıklamada, BM İnsan Hakları Konseyi'nin uzun yıllardır ön yargılı, düşmanca ve İsrail karşıtı bir kuruluş olduğunu ispatladığı, insan haklarını koruma misyonuna ihanet ettiği ileri sürülerek ABD'nin Konsey'den ayrılmasının "cesur" bir karar olduğu ifade edildi.



ABD'nin ayrılma kararının Konsey'e açık bir mesaj olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Konsey, sistemli bir şekilde insan haklarını ihlal eden rejimlerle mücadele yerine, Ortadoğu'daki tek gerçek demokrasi olan İsrail'e 'takıntılı' bir şekilde odaklanıyor."



İNGİLTERE: AYRILMA KARARI ÜZÜCÜ



İngiltere de, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nden ayrılma kararının "üzücü" olduğunu duyurdu.



İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Washington'un ayrılık duyurusuna ilişkin açıklama yaptı. Johnson, gelişmeyi, "ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyi'nden ayrılma kararı üzücü" ifadesiyle değerlendirdi.



İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, "Konseyi içten güçlendirmek üzere çalışmaya kararlıyız. İngiltere’nin İnsan Hakları Konseyi'ne desteği devam ediyor ve değişmez. Bu nedenle Konsey'i desteklemeye ve savunmaya devam edeceğiz."



ABD İNSAN HAKLARI KONSEYİ'NDEN AYRILDI



ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Dışişleri Bakanı Pompeo ile dün ortaklaşa düzenlediği basın toplantısında ülkesinin BM İnsan Hakları Konseyi'nden ayrıldığını açıklamıştı.



BM İnsan Hakları Konseyinin Cenevre'de devam eden 38. oturumu kapsamında, 2 Temmuz'da Filistin-İsrail konusunu görüşmesi bekleniyor.



Türkiye'nin gözlemci devlet statüsünde yer aldığı, insan hakları konularının görüşüldüğü Cenevre merkezli konseyin 47 üyesi bulunuyor.