Nijerya'da geçen ay 715 terörist ve silahlı çete üyesi öldürüldü

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, haftalık basın toplantısında, ordunun nisanda ülkenin farklı eyaletlerinde terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın yanı sıra silahlı çete üyelerine yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.



Buba, operasyonlarda 715 terörist ve silahlı çete üyesinin öldürüldüğü, onlarca terörist ve çete üyesinin yaralı kaçtığını söyledi.



Operasyonlarda 146 terörist ve çete üyesinin yakalandığını aktaran Buba, teröristlerin rehin aldığı 465 sivilin de kurtarıldığını ifade etti.



Buba, vatandaşların daha fazla zarar görmesini önlemek için silahlı çete üyeleri ve terörist grupların tartışmasız bir şekilde yenilgiye uğratılması gerektiğini vurguladı.



Nijerya, farklı bölgelerde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'la mücadele ediyor.