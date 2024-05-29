ABD'nin BM temsilcisi: İsrail sivillere zarar vermeye devam ederek stratejik hedeflerini baltalıyor

ABD'nin Birleşmiş Milletler elçı̇ yardımcısı, İsraı̇l'ı̇n Gazze'de sı̇vı̇llere zarar vermeye devam ederek "stratejı̇k hedeflerı̇nı̇ baltaladığını" söyledı̇.



Reuters'ın bildirdiğine göre elçi yardımcısı, geniş çaplı Refah operasyonuna karşı "İsraı̇l'ı̇n Hamas'ı yenme hedefı̇nı̇ daha ı̇yı̇ ı̇lerletecek ve aynı zamanda masum Fı̇lı̇stı̇nlı̇lerı̇ koruyacak alternatı̇fler olduğunu" ifade etti.



İsrail'in Gazze'dekı̇ Fı̇lı̇stı̇nlı̇lerı̇ korumak ı̇çı̇n daha fazlasını yapması gerektı̇ğı̇nı̇ de belirten ABD'li yetkili, Gazze'ye tüm yollardan daha fazla yardım gı̇rmesı̇nı̇ ve bu yardımların güvenlı̇ bı̇r şekı̇lde dağıtılmasının sağlanmasını sözlerine ekledi.

İsrail ordusu, uluslararası uyarılara ve Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıyı durdurmasına yönelik hükümlerine rağmen Gazze'nin güneyindeki Refah'ta büyük çaplı bir operasyon yürütüyor.

45 kişinin ölümüyle sonuçlanan pazar günkü İsrail saldırısının ardından, benzer bir saldırı da dün gerçekleşti ve en az 21 Filistinli hayatını kaybetti.



Birleşmiş Milletler'in (BM) açıklamasına göre operasyonun sürdüğü son üç haftada bölgeye sığınan bir milyon Filistinli ise göçe zorlandı.