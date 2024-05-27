Netanyahu, savaşı sonlandırmayı ve Gazze'den çekilmeyi reddetti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 8 aydır süren savaşı sonlandırmayı ve Gazze'den çekilmeyi reddettiği belirtildi.

Netanyahu, savaşı sonlandırmayı ve Gazze'den çekilmeyi reddetti

Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun, Gazze'deki İsrailli esirlerin kurtarılması için müzakerelerde bulunan heyete defalarca geniş yetkiler verdiği ifade edildi.

Açıklamada, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar'ın, savaşın sona ermesi ve Hamas'ın olduğu gibi kalması için ordusunun Gazze'den çekilmesini talep ettiği ancak Netanyahu'nun bunu reddettiği aktarıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre ise Netanyahu, Savaş Kabinesi'nin "Hamas'la esir takası anlaşması ve Gazze'de savaşın devam etmesiyle" ilgili düzenlediği toplantı öncesinde, savaşın sona ermesine karşı olduğunu dile getirdi.

İsrail 25 Mayıs'ta, Hamas'la esir takası ve ateşkes müzakerelerinin gelecek hafta yeniden başlayacağını duyurmuş ancak Hamas, arabuluculardan müzakerelerin gelecek hafta başlayacağına dair bir bilgi almadıklarını açıklamıştı.

Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda, siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

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