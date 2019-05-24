ABD'nin Trablus Büyükelçiliği görevinin sona ermesi nedeniyle bir mesaj yayımlayan Bodde, emekliye ayrılırken "Libyalılar için daha iyi bir geleceği tehlikeye atan ayrışmadan üzgün olduğunu" belirtti.



Bodde, Libya'daki çatışmaların, sivil altyapıya zarar verdiğini, ABD ile Libya'nın ortak terörle mücadele çabalarını tehlikeye attığını ve masum sivillerin canına kastettiğini vurguladı.



Libya'nın kuzey-güney, doğu-batısındaki tüm toplumun bir araya geldiği diyalog sonucunda kalıcı barış ve istikrarın geleceğine işaret eden Bodde, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Libya'nın geçiş dönemindeki böylesine hassas bir zamanda atılan askeri adımlar ülkeyi kaosa doğru savuruyor. Artık tüm tarafların daha fazla çatışmayı engellemek adına Libyalıların güvenlik ve refahını göz önüne alarak Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin ara buluculuğuyla siyasi müzakerelere dönmesinin vakti geldi. Tüm tarafları, silahlarını bırakarak Libya'daki şiddet sarmalını tümüyle sona erdirecek müzakerelere dönmeye davet ediyorum."



TRUMP'TAN HAFTER'E DESTEK



Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.



ABD Başkanı Donald Trump, Trablus operasyonunun başladığı sıralarda, 15 Nisan'da Hafter ile telefonda görüşmüştü.



Beyaz Saray'dan bu dönemde yapılan açıklamada, "Başkan Donald Trump, devam eden terörle mücadele çabalarını ve Libya'da barış ve istikrarı temin etme gerekliliğini ele almak üzere Halife Hafter ile görüştü." ifadeleri kullanılmıştı.



Dünya Sağlık Örgütünün son açıkladığı bilgilere göre, Trablus ve çevresinde 4 Nisan'dan bu yana devam eden çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 500'ü aştı.

