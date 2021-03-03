ABD’yi bu bahar milyonlarca ağustos böceği istila edecek

Washington Post'un haberine göre, ABD’nin Kuzey Virginia, Maryland ve Washington'un eyaletlerinde gelecek mayıs ayında muazzam sayılarda Brood X cinsi ağustos böceği ortaya çıkacak. Büyük doğu yavrusu olarak da bilinen Brood X, ABD’nin doğusunda düzenli olarak görülen 15 periyodik ağustos böceğinden biriine deniliyor.

17 yıllık bir yaşam döngüsüne sahip olan bu tür, diğer ağustosböcekleri arasında en yüksek menzile ve konsantrasyona sahip olmasıyla dikkat çekiyor.



Periyodik ağustosböcekleri sıcak havayı sevdikleri için, zemin sıcaklığı yüzeyin yaklaşık 20 cm altında 15 dereceye çıktığında ortaya çıkıyor. Uzmanlar, ABD’nin başkenti Washington DC’de mayıs ayı sonlarında ağustos böceği sayısının yüzbinlere ulaşmasını beklediklerini açıkladı. Ancak bu, ılık bir ilkbaharın olması yaşanması durumunda böceklerin Haziran ayı başında ortaya çıkabileceği ifade edildi.

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Diğer taraftan ağustos böceklerinin insanlara ya da hayvanlara doğrudan bir zararı bulunmuyor. Ancak, uzmanlar dişilerin yumurta bırakma alışkanlıkları nedeniyle ağustos böceklerinin orkide, üzüm ve ağaçlar için tehlike yaratabileceğini ifade etti.



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Bununla birlikte, erkek ağustosböcekleri dişilerini çekmek için karınlarında bulunan davul benzeri bir yapıdaki timballerle yüksek bir ses çıkarıyor. 90 desibelin üzerinde olan ağustos böceğinin çiftleşme sesi ise insan kulağı için oldukça yüksek ve mutfak robotunun çıkardığı aynı ses düzeyine sahip.



Uzmanlar bu nedenle, aynı anda çok sayıda ağustosböceği mahallelerde ve çiftliklerde önemli bir gürültü sorununa nedne olabileceğini belirtti.

AĞUSTOS BÖCEKLERİNİN YAŞAM DÖNGÜSÜ



Zemin yeterince ısındıktan sonra, ağustosböcekleri geceleri veya sabahın erken saatlerinde yüzeye çıkarak ağaçlara veya binalara tırmanıyor. Başlangıçta ağustosböcekleri süt beyazı bir renge sahip olan ağustos böceklerinin kabuk dokusu sertleştikçe renkleri de koyulaşıyor. Ardından, ağustos böcekleri dış iskeletlerini döküyor ve kanatları genişleyince uçmaya başlıyor. Uçmaya başladıklarında erişkinliğe ulaşan hayvanlar daha sonra çiftleşiyorlar.



Çİftleşmenin üç ile beş gün ardından ise dişi ağustos böceği, uzantılı yumurtalama borusuyla bir düzineden fazla yumurtayı ağaçların dallarına bırakıyor. Yumurtaların çatlaması yaklaşık altı hafta sürüyor. Ağaç özsuyuyla beslenen yavru böcekler, bu evreden sonra yer altına gizleniyor ve çiftleşmek için 17 yıl boyunca yer altında yaşıyor.

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