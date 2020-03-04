AB'li yetkililer Türkiye sınır hattını havadan inceledi

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov hem Yunanistan hem de Bulgaristan sınırında teftişte bulundu.



Türkiye-Bulgaristan sınırını havadan denetleyen Borisov, von der Leyen ve Michel Bulgaristan-Yunanistan sınırındaki Kapitan Petko Voyvoda Kapısı'nda buluştu.



AB'li yetkililer daha sonra Bulgaristan Başbakanlığı'na ait helikoptere geçerek Bulgaristan-Türkiye sınırını teftiş etti.



Teftiş sonrası başkent Sofya'daki havalimanında kameraların karşısına geçtiler. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, "Gelecek için birliğe ve stratejik vizyona ihtiyacı var" dedi.



Bulgaristan Başbakanı Bayko Borisov da, "Ortak tüm irademizle iyi komşuluk, karşılıklı anlayış, barışçıl ve dostane çözüm bulma konusunda mutabık kaldık" açıklamasında bulundu.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bu görüşme öncesinde de Yunanistan'a gitti. Yunanistan Başbakanı Kriakos Miçotakis ile görüşen üç isim ve Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli Yunanistan-Türkiye sınırını havadan teftiş etti.



Miçotakis ile düzenledikleri basın toplantısında Atina'ya destek veren AB kurumlarının başkanları, "Yunanistan'ın sınırları, Avrupa'nın sınırlarıdır" vurgusu yaptı. Liderler, Yunanistan'a gerekli yardımı sağlamaya hazır olduklarını bildirdi.