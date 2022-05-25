AB'nin Ukrayna yardımı 2 milyar euro oldu

AB ülkeleri Ukrayna'ya ilave 500 milyon euroluk askeri yardımda anlaştı. AB'nin Ukrayna'ya askeri yardımları 2 milyar euroya çıktı.

Haberler - Anadolu Ajansı 25.05.2022 - 08:09

AB'nin Ukrayna yardımı 2 milyar euro oldu

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(AB) ülkeleri, ile savaşan 'ya askeri destek için 500 milyon euroluk ilave yardımda bulunmak üzere uzlaştı.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, AB yardımının Ukrayna ordusunun ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğünü savunmasında imkan ve direncini, ayrıca Rusya'nın saldırısına karşı sivil halkın korunmasını destekleyeceği belirtildi.

Son yardımla birlikte AB'nin Ukrayna'ya askeri yardımlarının toplamı 2 milyar euroya ulaştı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaptığı açıklamada, "Bu destek Ukrayna'nın kendisini savunmasında Avrupa'nın çabalarının yalnızca bir bölümüdür. AB ve üye ülkeler desteğe devam etmekte kararlıdır. Savaşın başından beri yardım ediyoruz, savaş bitene kadar yardımı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

AB'nin askeri yardımları silah ve malzemenin yanı sıra koruyucu ekipman, ilk yardım kitleri ve yakıt gibi kalemleri içeriyor.

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