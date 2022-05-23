Rusya-Ukrayna savaşı ve pandemi zenginlere yaradı: Gıda ve enerji milyarderlerinin serveti 453 milyar dolar arttı

Diğer taraftan Oxfam, aşırı zenginlik ve tekel gücünü dizginlemek için kalıcı servet vergilerinin getirilmesi çağrısında da bulundu. Milyonerler için yüzde 2'den başlayan ve milyarderler için yüzde 5'e yükselen yıllık servet vergisinin yılda 2,5 trilyon dolar getirebileceği aktarıldı.

Oxfam, "2,3 milyar insanı yoksulluktan kurtarmak, dünya için yeterli aşı üretmek ve düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşayan herkes için evrensel sağlık ve sosyal koruma sağlamak için bu yeterli olacaktır” açıklamasını yaptı.