Acil servisi 2 binden fazla kez arayan kadına 5 yıl hapis cezası

İngiltere polis teşkilatı Metropolitan Polisi (MET) bugünkü açıklamasında, Sonia Nixon adlı kadının acil çağrı merkezi olan 999’u 2021-2023 yılları arasında 2 binden fazla arayarak meşgul etmesi sebebiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.



75 yaşındaki Sonia Nixon, 2023’de acil durum hattını bin 194 kez aradı. 2021 ile 2023 yılları arasında çağrı merkezini aramak için 17 farklı cep telefonu numarası kullandı ve bu da onu o dönemde hattı en çok arayan beşinci kişi yaptı.

Nixon, 10 Ocak Çarşamba günü 2003 İletişim Yasası'nı ihlal nedeniyle gözaltına alındı ve kendisine 670 ayrı suç yöneltildi.

999 acil yardım sistemini kötüye kullanması nedeniyle suçlunun, Metropolitan Polis Teşkilatı'na beş aylık bir süre içinde yaklaşık 4 bin 500 pounda mal olduğu tahmin ediliyor.