Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in siyasi kaderini belirleyecek oylama akşam saatlerinde yapılacak.
Von der Leyen Avrupa Komisyonu Başkanlığı için aday gösterilen ilk kadın olmaktan gurur duyduğunu söyledi. İklim değişikliği, ekonomi ve Brexit konusunda mesajlar verdi.
Von der Leyen’in vaatleri, kararsız parlamenterlerin oylarını belirleyecek. Von der Leyen, Alman Savunma Bakanlığı görevinden de çekileceğini açıkladı.
Alman Bakan Von der Leyen oylamanın sonuçlarından bağımsız olarak görevi bırakacağını duyurdu.
61 yaşındaki Ursula von der Leyen'in Avrupa Parlamentosu üyelerinin çoğunluğunun onayını alması gerekiyor.
Adaylığı onaylandığı takdirde Avrupa Komisyonu’nun ilk kadın başkanı olacak. Koltuğu ise mevcut başkan Jean-Claude Juncker'den 1 Kasım'da devralacak.