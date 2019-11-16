Afganistan'da 615 DAEŞ üyesi teslim oldu

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde terör örgütü DAEŞ'e karşı düzenlenen operasyon sonrası 615 DEAŞ üyesinin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.



Afganistan Savunma Bakanlığı, Nangarhar'ın Açin ilçesinde terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.



Operasyon sonucu aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 615 DAEŞ mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu ifade edilen açıklamada, teslim olan DAEŞ üyeleri arasında yabancıların da bulunduğu kaydedildi.



Açıklamada, operasyonun devam ettiği belirtildi.