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Afganistan'da bombalı saldırı: 15 ölü

Anadolu Ajansı

Dünya
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Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü.

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Helmand Valiliği sözcüsü Ömer Zuvak, intihar saldırganının, vilayet merkezindeki stadyum yakınında bomba yüklü aracı patlattığını belirtti.

Zuvak, ilk belirlemelere göre saldırıda 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, 40 kişinin yaralandığını söyledi.

Zuvak, saldırganın, şehir stadyumunda düzenlenen güreş müsabakasının bitiminde alanı terk eden kalabalığı hedef aldığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

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