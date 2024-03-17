Afganistan'da otobüs tankerle çarpıştı: 21 ölü, 38 yaralı

Afganistan'da bir otobüs, petrol tankeri ve motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonucunda 21 kişi öldü, 38 kişi ise yaralandı.



Kazanın gerçekleştiği Helmand kenti valilik sözcüsü Muhammed Qasim Riyaz, "Bugün sabah erken saatlerde, yolcu otobüsü, tanker ve motosiklet arasında meydana gelen kazada 21 kişi hayatını kaybetti" açıklamasında bulundu.



Çarpışma, araçların yanmasına neden oldu. Otobüs, tanker ve motosiklet alev alev yanarak küle döndü.



Kaza, bu sabah erken saatlerde, başkent Kabil ile Helmand şehri arasındaki ana otoyolda meydana geldi.

AFGANİSTAN'DA TRAFİK KAZALARI



Afganistan'da ölümcül trafik kazaları, kötü yollardan, otoyollarda tehlikeli sürüşten ve düzenleme eksikliğinden dolayı yaygın.



Aralık 2022'de Salang geçidinde de bir petrol tankerinin devrilip alev alması sonucunda 31 kişi ölmüştü ve düzinelerce kişi yanarak yaralanmıştı.