Hamas: Savaşı sona erdirmeyen ateşkes teklifini kabul etmeyeceğiz

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırıları aralıksız devam ederken, ateşkes müzakereleri de Mısır’da sürüyor.

İsrail ile Hamas arasında başkent Kahire’de gerçekleştirilen esir takası ve ateşkes anlaşması müzakerelerinin sonuç verip vermeyeceği merakla takip ediliyor.

İsmi açıklanmayan bir Hamas yetkilisi müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, saldırıları sürdürmekte ısrar ederek anlaşmaya varılmasını engelliyor. Siyonist varlık esirlerini kurtarmak için bir anlaşma peşinde ama bunu saldırının sona ermesiyle ilişkilendirmiyor." dedi.

Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan yetkili, Hamas’ın "Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulmasını açıkça içermeyen bir anlaşmayı hiçbir şekilde kabul etmeyeceğini" vurguladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu anlaşmanın önündeki en büyük engel olmakla suçlayan Hamas yetkilisi, “Elimizdeki bilgiler Netanyahu'nun kişisel nedenlerle bir anlaşmaya varılmasını engellediğini doğruluyor” ifadelerini kullandı.

HAMAS'TAN İSRAİL ORDUSUNA GÖZDAĞI



Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk'in konuya ilişkin açıklaması, Hamas'ın Telegram platformundaki hesabında yayımlandı.



Rişk açıklamasında, "Bizi Refah'a kara harekatı düzenlemekle tehdit ediyorlar, biz de onları başarısızlığa ve yenilgiye uğratma sözü veriyoruz." ifadelerini kullandı.



Hamaslı yetkili Rişk'in açıklaması, Gazze Şeridi'nde ateşkes görüşmeleri için yola çıkan Hamas heyetinin başkent Kahire'ye ulaşmasından kısa süre sonra geldi.

