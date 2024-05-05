Kolombiya'dan, Netanyahu hükümetine ateşkes çağrısı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Mısır'ın ateşkes önerisinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümeti tarafından kabul edilmesini umduğunu belirtti. Petro, "Kolombiya, bombardımanlarda yaralanan Filistinli çocuklara bakım hizmeti sağlayacak" dedi.

Kolombiya'dan, Netanyahu hükümetine ateşkes çağrısı

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, "Mısır'ın ateşkes önerisinin Netanyahu hükümeti tarafından ciddiye alınmasını umuyoruz. Rehinelerin tamamen serbest bırakılması ve 'in de Gazze'den tümden çekilmesi. , bombardımanlarda yaralanan Filistinli çocuklara bakım hizmeti sağlayacak." ifadesini kullandı.

Petro, İsrail aleyhine açılan "soykırım" davasına ilişkin Uluslararası Adalet Divanına (UAD) destek vererek, "Uluslararası Adalet Divanı küresel gücün karşısındadır. Barbarlık ve insanlık arasında belki en önemli mücadelelerden biri veriliyor. Kolombiya'da ofis açacak olan Uluslararası Ceza Mahkemesine desteğim tamdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini resmen duyurmuştu.

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