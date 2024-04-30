Afganistan'da Şii camisine saldırı: 6 kişi öldü

Afganistan'da silahlı bir kişi camiye saldırı düzenleyerek 6 kişiyi öldürdü.

Bir hükümet sözcüsü yaptığı açıklamada, silahlı bir kişinin Afganistan'n batısındaki bir camiyi bastığını ve yerel halkın azınlık Şii topluluğunun hedef alındığını bildirdi.



İçişleri Bakanlığı sözcüsü Abdul Mateen Qani, dün sabah civarında Herat vilayetinin Guzara ilçesinde “kimliği belirsiz silahlı bir kişinin bir camide ibadet eden sivillere ateş ettiğini” söyledi.



Yerel halk ise caminin eyalet başkenti Herat'ın güneyindeki bir bölgede azınlık Şii topluluğuna hizmet verdiğini ve öldürülenler arasında imam ile 3 yaşında bir çocuğun da bulunduğunu söyledi.



Ancak hükümet sözcüsünün aksine, saldırıyı üç kişilik bir silahlı grubun düzenlediğini ifade ettiler.



Öldürülen imamın kardeşi İbrahim Akhlaqi, “Biri dışarıdaydı ve ikisi caminin içine girerek ibadet edenlere ateş etti. Tam namazın ortasındaydık” dedi.



Saldırıyı hiçbir grup üstlenmezken, DAEŞ grubunun bölgesel kolu DAEŞ-Horasan'ın, Afganistan'daki en büyük güvenlik tehdidi olduğu ve sık sık Şii toplulukları hedef aldığı biliniyor.



Taliban hükümeti Ağustos 2021'de iktidara döndüğünden beri dini ve etnik azınlıkları koruma sözü verdi, ancak hak savunucuları, bu sözü yerine getirmek için çok az şey yaptıklarını ifade ediyor.

