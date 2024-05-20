İsrail'den BMGK'da Reisi için saygı duruşuna tepki: Sırada Hitler'in ölüm yıldönümünde saygı duruşu mu var?

İsrail’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, dün helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet için saygı duruşunda bulunan BM Güvenlik Konseyi’ne tepki göstererek, “Güvenlik Konseyi'nde bundan sonra ne olacak? Hitler'in ölüm yıldönümünde bir dakikalık saygı duruşu mu?” dedi.

İsrail'den BMGK'da Reisi için saygı duruşuna tepki: Sırada Hitler'in ölüm yıldönümünde saygı duruşu mu var?

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde dün helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasına sert tepki gösterdi.

İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan yayınladığı video mesajda, “BM Güvenlik Konseyi, binlerce kişinin katledilmesinden sorumlu, toplu katliam yapan İran Cumhurbaşkanı Reisi anısına bugün saygı duruşunda bulundu. Rehinelerimizi kurtarmak için hiçbir çaba sarf etmeyen bu organ, bugün başlarını İran'da, İsrail'de ve dünyanın dört bir yanında binlerce kişinin ölümünden sorumlu olan bir adama eğdi. Güvenlik Konseyi'nde bundan sonra ne olacak? Hitler'in ölüm yıldönümünde bir dakikalık saygı duruşu mu? Güvenlik Konseyi barışı için bir tehlike haline geldi” dedi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi öldü | Dünya liderlerinden art arda taziye mesajları

İran Cumhurbaşkanı Reisi öldü | Dünya liderlerinden art arda taziye mesajları

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

Netanyahu'dan yakalama kararına tepki: UCM’ye taşınan yeni bir antisemitizm

Netanyahu'dan yakalama kararına tepki: UCM’ye taşınan yeni bir antisemitizm

Putin, İran’ın geçici Cumhurbaşkanı Muhbir ile görüştü

Putin, İran’ın geçici Cumhurbaşkanı Muhbir ile görüştü

Uluslararası Ceza Mahkemesi Netanyahu hakkında savaş suçu iddiasıyla tutuklama istedi

Uluslararası Ceza Mahkemesi Netanyahu hakkında savaş suçu iddiasıyla tutuklama istedi

Filistin Röportajları | 3. Latin Amerika’dan Gazze’ye bakmak

Filistin Röportajları | 3. Latin Amerika’dan Gazze’ye bakmak

ABD'de köprüyü yıkan gemi enkazdan çıkarıldı

ABD'de köprüyü yıkan gemi enkazdan çıkarıldı

Mahkemeden Assange kararı: ABD'ye iadesine itiraz edebilecek

Mahkemeden Assange kararı: ABD'ye iadesine itiraz edebilecek

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...