Sar-i Pul Valiliği Sözcüsü Zabihullah Amani, militanların, Kaşkari köyündeki polis karakoluna saldırdığını belirtti.
Saldırıda dört güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Amani, beş güvenlik görevlisinin yaralandığını söyledi.
Amani, saldırının ardından çıkan çatışmada beş militanın öldürüldüğünü, altısının yaralandığını aktardı.
Taliban'dan henüz açıklama yapılmadı.
Afganistan'da Taliban saldırısı: 4 ölü
Anadolu AjansıDünya
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinin Kaşkari köyündeki polis karakoluna saldırması sonucu dört güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.
Sar-i Pul Valiliği Sözcüsü Zabihullah Amani, militanların, Kaşkari köyündeki polis karakoluna saldırdığını belirtti.