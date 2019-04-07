Sar-i Pul Valiliği Sözcüsü Zabihullah Amani, militanların, Kaşkari köyündeki polis karakoluna saldırdığını belirtti.

Saldırıda dört güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Amani, beş güvenlik görevlisinin yaralandığını söyledi.

Amani, saldırının ardından çıkan çatışmada beş militanın öldürüldüğünü, altısının yaralandığını aktardı.

Taliban'dan henüz açıklama yapılmadı.