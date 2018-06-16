Afganistan'da Taliban'la barış hava esiyor. Ramazan bayramı dolayısıyla yapılan ateşkes anlaşmasının devamına karar verildi.



Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani Taliban'la ateşkes anlaşmasının uzatıldığını söyledi ancak geçerli olacağı süreyle ilgili tarih vermedi.



Afganistan Devlet Başkanı Gani, ateşkesin uzatılmasına verdikleri destek için din adamlarına teşekkür etti.



Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'nin ofisinden yapılan açıklamada da, Taliban mensubu 46 tutuklunun serbest bırakıldığı belirtildi.

Gani'nin ofisinden yapılan açıklamada, Taliban'ın da ateşkesi uzatması istendi ve bu yönde vereceği kararın beklendiği vurgulandı.

Taliban da Ramazan bayramında üç günlük ateşkes kararı aldıklarını açıklamıştı. Taliban, 2001'deki ABD işgalinin ardından ilk kez ateşkes ilan etti.

TALİBAN VE AFGAN ASKERLER BAYRAMLAŞTI



Afganistan'da hükümet ile Taliban örgütü arasında ilan edilen ateşkesin ardından örgüt üyeleri ile güvenlik güçleri bayramlaştı.



Yıllardır ailelerinden uzakta olan militanlar, şehir merkezine gelerek aileleri ve güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.



Başkent Kabil başta olmak üzere birçok vilayet merkezine gelen militanlar, çocuklarıyla bayram alışverişi yaptı.



Logar vilayetinde bayram namazını güvenlik güçleriyle kılan örgüt üyeleri, Kunduz vilayetinin merkezinde de askerlerle bayramlaştı.



İNTİHAR SALDIRISI: 20 ÖLÜ



Afganistan'da ateşkesin ardından Taliban ile güvenlik güçlerinin bayramlaşması sırasında düzenlenen intihar saldırısında ise 20 kişi öldü.