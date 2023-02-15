Afganistan'da toplanan yardım parası poşetle Büyükelçi Erginay'a verildi

Türkiye'yi vuran depremlerin ardından yardım yapacağını açıklayan ülkelerden biri de Afganistan olmuştu. İktidardaki Taliban yönetimi 150 bin dolarlık yardım yapacaklarını söylemişti. Afganistan Kızılayı da ülke içinde yardım kampanyası başlatmıştı.



Afgan basınında yer alan haberlere göre, yardımlar kapsamında toplanan 4.5 milyon Afgani (Yaklaşık 950 bin lira) Türkiye'nin Afganistan Büyükelçisi Cihad Erginay'a teslim edildi.



Afganistan Kızılayı Başkanı Matiul Hak Halis parayı beyaz bir poşet içerisinde getirdi. Hak Halis, Türkiye için başsağlığı mesajını Büyükelçi Erginay'a iletti.



Taliban, ABD güçlerinin geri çekilmesiyle birlikte Temmuz 2021'de ülkede iktidarı yeniden ele geçirmişti.



Afganistan depremden etkilenen bir diğer ülke olan Suriye'ye de 5 milyon Afgani (Yaklaşık 1 milyon lira) yardımda bulunmuştu.



Kahramanmaraş merkezli deprem Türkiye genelinde 10'dan fazla kentte yıkıma neden oldu. Resmi rakamlara göre 15 Şubat itibariye Türkiye'de can kaybı 35 bini aştı.

NTV EKİBİ YARDIM HELİKOPTERİNDE