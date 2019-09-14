İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, basına yaptığı açıklamada, Tegab ilçesinin Kakar Şakot köyündeki voleybol sahasına yerleştirilen bombanın, müsabakanın başladığı sırada patladığını belirtti.

Saldırıda 3 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Rahimi, 2 sivilin de yaralandığını söyledi.

Rahimi, saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttu.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.