Afganistan'daki patlamada hedef Çin miydi?

Afganistan'da dışişleri bakanlığı binası yakınlarında meydana gelen patlamada 20 kişi ölmüştü. Çin hükümeti saldırıyla Pekin'den ülkeyi ziyaret eden heyetin hedef alındığını öne sürdü.

Afganistan'daki patlamada hedef Çin miydi?

Dışişleri Bakanlığı, dün 'da 20 kişinin öldüğü patlamada Çin heyetinin hedeflendiğini açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, "Çin bu saldırıyı şiddetle kınıyor ve Afgan hükümetinin Çin uyruklular dahil, tüm ülkelerin vatandaşlarını koruyabileceklerini umut ediyor" dedi.

Dün Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Dışişleri Bakanlığı binasının önünde patlama meydana gelmişti.

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Taliban Sözcüsü, saldırıda 20 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını açıklamıştı.

esnasında bakanlık binasında Çin heyeti ile görüşmeler yapıldığı duyurulmuştu.

Taliban yönetimi geçen sene ülkeyi ele geçirdiğinden beri Afganistan ekonomik zorluklar yaşıyor. 

Saldırının, Taliban'la görüşmeyi kabul eden az sayıda ülkeden biri olan Çin'in heyetinin Dışişleri Bakanlığı'nda olduğu zaman gerçekleşmesinin tesadüf olmadığı öne sürüldü.

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