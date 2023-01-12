Afganistan'daki patlamada hedef Çin miydi?

Çin Dışişleri Bakanlığı, dün Afganistan'da 20 kişinin öldüğü patlamada Çin heyetinin hedeflendiğini açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, "Çin bu saldırıyı şiddetle kınıyor ve Afgan hükümetinin Çin uyruklular dahil, tüm ülkelerin vatandaşlarını koruyabileceklerini umut ediyor" dedi.



Dün Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Dışişleri Bakanlığı binasının önünde patlama meydana gelmişti.



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Taliban Sözcüsü, saldırıda 20 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını açıklamıştı.



Patlama esnasında bakanlık binasında Çin heyeti ile görüşmeler yapıldığı duyurulmuştu.



Taliban yönetimi geçen sene ülkeyi ele geçirdiğinden beri Afganistan ekonomik zorluklar yaşıyor.



Saldırının, Taliban'la görüşmeyi kabul eden az sayıda ülkeden biri olan Çin'in heyetinin Dışişleri Bakanlığı'nda olduğu zaman gerçekleşmesinin tesadüf olmadığı öne sürüldü.