Afganistan'ın kuzeydoğusunda 5,4 büyüklüğünde deprem

Afganistan'ın kuzeydoğusunda 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afganistan'ın kuzeydoğusunda 5,4 büyüklüğünde deprem
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ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, sabah saatlerinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin, 103,1 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

Depremin merkez üssünün ülkenin kuzeydoğusunda, Çin ve Tacikistan sınırında bulunan Badahşan vilayetinin Curm ilçesi olduğu ifade edildi.

, Badahşan çevresindeki vilayetler başta olmak üzere Tacikistan ve Pakistan'ın sınır bölgelerinde de hissedildi.

Badahşan Kültür ve Enformasyon Müdürü Muaziddin Ahmedi, yerel basına yaptığı açıklamada, can ve mal kayıplarına ilişkin kendilerine henüz bilgi ulaşmadığını kaydetti.

HAZİRAN AYINDAKİ DEPREMDE BİN 200'E YAKIN KİŞİ ÖLDÜ

Afganistan'ın doğu vilayetlerini 22 Haziran'da vuran 5,9 büyüklüğündeki depremde bin 200'e yakın kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede özellikle kırsal bölgelerdeki altyapı yetersizliği ve evlerin kilden yapılması nedeniyle depremlerde can kaybı artabiliyor.

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