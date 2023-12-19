AGİT'ten Sırbistan seçimi açıklaması: Birçok usul eksikliği gözlemlendi

Sıbistan'ta halk, 17 Aralık'ta erken genel seçimler için sandık başına gitti. Sırbistan Devlet Seçim Komisyonu (RIK), ülkede pazar günü yapılan erken genel seçimi, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in desteklediği ve 2012'den bu yana iktidarda olan Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki "Aleksandar Vucic-Sırbistan durmamalı" ittifakının kazandığını açıkladı.

Seçimlere gözlemci olarak katılan AGİT, AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (ODIHR), AGİT Parlamenter Asamblesi (AGİT-PA), Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) ve Avrupa Parlamentosu, gözlemcilerin seçim günü kaydettiklerine ilişkin açıklama yayımladı.



Açıklamada, uluslararası gözlemcilerin Sırbistan'daki seçimlerde kamu kaynaklarının kötüye kullanılması, resmi faaliyetler ve seçim kampanyaları arasında bir ayrım yapılmaması ve oy satın alma gibi birçok vakayı kayıt altına aldıkları ifade edildi.



Sırbistan'da 6,5 milyondan fazla kayıtlı seçmenin bulunduğu belirtilen açıklamada, "Seçim günü genel olarak sorunsuz geçti ancak aşırı kalabalıklaşma, oylama gizliliğinin ihlali ve grup halinde oylama gibi birtakım usul eksiklikleri gözlemlendi. Aday olmamasına rağmen, Cumhurbaşkanının seçimlerdeki belirleyici katılımı desteklediği partiye haksız bir avantaj sağladı." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, seçmenler üzerinde baskı ve iktidardaki Sırp İlerleme Partisi'nin (SNS) sistematik avantajlarının seçim sürecine zarar verdiği kaydedildi.



Seçmenin siyasi alternatiflerinin bulunduğuna işaret edilen açıklamada, bu durumun iktidar partisinin "ezici üstünlüğü" nedeniyle gölgelendiği de aktarıldı.



Açıklamada, Sırbistan'daki seçimlerde 45 ülkeden toplam 361 gözlemcinin görev aldığı bilgisi de paylaşıldı.



Bu arada, resmi olmayan sonuçlara göre, seçimi, Vucic'in desteklediği ve 2012'den bu yana iktidarda olan SNS öncülüğündeki "Aleksandar Vucic-Sırbistan durmamalı" ittifakı önde tamamladı.



Sırbistan'daki seçimde "usulsüzlük" yapıldığını savunan muhalefet ise Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nden (RS) otobüslerle başkent Belgrad'a getirilen çok sayıda kişinin "yasa dışı" oy kullandığını ileri sürerek, başkent Belgrad'da gösteri düzenledi.

