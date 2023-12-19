Sırbistan'da genel seçimi Cumhurbaşkanı Vucic'in partisi kazandı

MUHALEFET PROTESTO DÜZENLEDİ



Bu arada, basın toplantısından önce, Sırbistan'daki seçim sonuçlarına itiraz eden muhalefet partilerinin çağrısı üzerine RIK binası önünde yüzlerce kişi toplandı.



"Sırbistan şiddete karşı" isimli ittifakla yarışan muhalefet partileri, seçimde "usulsüzlük" yapıldığını, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nden (RS) otobüslerle başkent Belgrad'a getirilen çok sayıda kişinin "yasa dışı" oy kullandığını ileri sürdü.



Pazar günkü seçimlerde halk, ulusal meclisin yanı sıra Voyvodina Özerk Bölgesi'nin 120 sandalyeli meclisi ile ülke genelindeki şehir ve ilçelerin belediye meclislerinin yeni üyelerini de belirledi.