AİHM Almanya'yı suçlu buldu: Irkçılık suçlamasını soruşturmaktan kaçındı

AİHM, Almanya'nın polis teşkilatında ırkçılıkla ilgili soruşturmadan kaçtığına hükmetti. Mahkeme ırksal profilleme suçlamalarının bağımsız olarak soruşturulması gerektiğini söyledi.

AİHM Almanya'yı suçlu buldu: Irkçılık suçlamasını soruşturmaktan kaçındı

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (), 'nın, polisin ırkçı uygulamasına yönelik bağımsız ve etkili soruşturmayı reddederek AİHM sözleşmesini ihlal ettiğine karar verdi.

Karar, kurbanı olan Hindistan kökenli bir Almanya vatandaşının AİHM'ye başvurması ve dört yıl süren hukuk mücadelesinin ardından geldi.

AİHM, Alman makamlarının polisin "ırksal profilleme" uygulamasına bağımsız ve etkili soruşturmayı reddetmesinin AİHM sözleşmesinin ihlali olduğuna işaret ettiği kararında, "Devlet makamları, kimlik kontrolünde ayrımcı bir tutumun rol oynayıp oynamadığını bağımsız bir organ aracılığıyla tespit etmek için tüm makul önlemleri alma görevlerini yerine getirmemiş, bu nedenle bu konuda etkin bir soruşturma yürütmemiştir" ifadelerine yer verildi.

Mahkeme, polisin kendi soruşturmasının etkili olarak değerlendirilemeyeceğini ve devletlerin "ırksal profilleme"yle ilgili şikayetleri soruşturmak için bağımsız mekanizmalar sağlamaları gerektiğini vurguladı.

Hindistan kökenli Biplab Basu ve kızı, Alman polisinin trende denetleme yaptığı sırada "ayrımcılık yapmama haklarını" ihlal ettiğini ileri sürmüştü.

Alman makamları ise Basu ve kızına yönelik "ırksal profilleme" ve hak ihlaline dair bağımsız soruşturmayı yapmayı reddetmişti.

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