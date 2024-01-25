AİHM'den Yunanistan'a sığınmacı çocuk cezası

AİHM, Yunanistan'a, sığınmacı çocuğun haklarının ihlali nedeniyle para cezası verdi.



Yunanistan'ın, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele yasağına ilişkin 3. maddesini ihlal ettiğine karar veren AİHM, 16 yaşındaki başvuru sahibi O.R'ye 8 bin euro maddi tazminat ödenmesini karara bağladı.



Afganistan vatandaşı refakatsiz O.R, sığınma talebinde bulunduğu Yunanistan'ın başkenti Atina'da 2018'de 6 ay boyunca güvenlik, barınma, hijyen, yiyecek ve bakıma erişim imkanından mahrum kalmıştı.



AİHM, 17 Ocak'ta da, 2014'te Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin Keçi Adası (Pserimos) açıklarında Suriyeli düzensiz göçmenlere ateş açtığı gerekçesiyle Yunanistan'ı mahkum etmişti.



Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin yaşam hakkıyla ilgili 2. maddesinin ihlal edildiğine karar veren AİHM, Yunanistan'ın, başvuru sahiplerine 80 bin euro maddi tazminat ödemesine hükmetmişti.

