Aldığı darbe sonrası dahi oldu: Hayatı matematiksel şekillerle  algılamaya başladı

Jason D. Padgett, 1970 yılında ABD'de doğdu. Çevresi taradından alkol ve eğlence hayatına düşkünşüğü ile tanınan Padgett 2002 yılında kadar matematikle ya da sanatla ilgilenmiyordu.



Padgett, 2002 yılında Washington'da bir akşam arkadaşlarıya dışarı çıktığı sırada saldırıya uğradı. Başına aldığı darbeler sonucu ciddi bir beyin hasarı geçiren adama beyin sarsıntısı ve kanama teşhisi konuldu. Ancak asıl hasarın ciddiyeti başlangıçta fark edilmedi.



MATEMATİKSEL ALGININ KEŞFİ



Saldırı sonrası dünyayı pikselli olarak görmeye başlayan Padgett, zamanla çevresindeki nesneleri ve hareketleri geometrik desenler ve şekiller halinde algılamaya başladı.

Bu durum, onu matematik ve geometriye derin bir ilgi duymaya yöneltti. Nörobilimci Berit Brogaard ve ekibi, Padgett'in durumunu inceledi ve onun sinestezi yaşadığını keşfetti.

Padgett’in beyni, görsel korteks ile matematiksel işlemler yapan beyin bölgeleri arasında benzersiz bir bağlantıya sahipti.



Jason Padgett, yaşadığı bu sıra dışı dönüşüm çeşitli televizyon programları ve belgesellerde de yer aldı ve geniş bir kitle tarafından ilgiyle takip edildi.

Jason Padgett, Beyin travmalarının insan algısını nasıl değiştirebileceği ve potansiyel olarak olumlu sonuçlara yol açabileceği konusunda farkındalık yaratmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Padgett, "Gerçekliğin var olmasına sürekli olarak hayran olmalısınız. Matematiksel bir uyanış yaşıyorum ve etrafımızda sihire en yakın şey var," diyerek yaşam felsefesini özetliyor.

