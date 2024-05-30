Pompeii'de yeni keşif: Çocukların çizdiği gladyatör çizimleri bulundu

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Vezüv Yanardağı patlaması sonucu yok olan Pompeii'de çocuklar tarafından karakalemle çizildiği düşünülen gladyatör tasvirleri gün yüzüne çıkarıldı.



Karakalem çizimler, salı günü halka açılan Pompeii arkeoloji parkındaki I’Insula dei Casti Amanti'de yapılan kazılar sırasında bulundu.



Kazılarda ortaya çıkan diğer çizimler arasında, uzun bir duvarda bulunan üç küçük el taslağı, topla oynayan iki figür, domuza benzeyen bir hayvanın avlanma sahnesi ve yerde yatan iki boksörün tasviri yer alıyor.



Pompeii Arkeoloji Parkı Müdürü Gabriel Zuchtriegel, bu çizimlerin muhtemelen M.S 79'da Vezüv Yanardağı'nın patlamasıyla şehir yok olmadan önce avluda oynayan bir veya daha fazla çocuk tarafından yapıldığını belirtti.

"DOĞRUDAN GÖZLEMLERE DAYANARAK YAPILMIŞ"



Zuchtriegel, Napoli Üniversitesi'nden psikologlarla yapılan çalışmalar sonucunda, gladyatörlerin ve avcıların çizimlerinin resimsel modellere değil, doğrudan gözlemlere dayalı olarak yapıldığı sonucuna vardıklarını söyledi.



Zuchtriegel, "Muhtemelen amfitiyatrodaki savaşlara tanık olmuşlardı ve bu nedenle gösteriselleştirilmiş şiddetin aşırı bir biçimiyle temasa geçmişlerdi" dedi.

