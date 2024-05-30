Pompeii'de yeni keşif: Çocukların çizdiği gladyatör çizimleri bulundu

Vezüv Yanardağı patlaması sonucu yok olan Pompeii'de çocuklar tarafından karakalemle çizildiği düşünülen gladyatör tasvirleri gün yüzüne çıkarıldı.
Karakalem çizimler, salı günü halka açılan Pompeii arkeoloji parkındaki I’Insula dei Casti Amanti'de yapılan kazılar sırasında bulundu.
Kazılarda ortaya çıkan diğer çizimler arasında, uzun bir duvarda bulunan üç küçük el taslağı, topla oynayan iki figür, domuza benzeyen bir hayvanın avlanma sahnesi ve yerde yatan iki boksörün tasviri yer alıyor.
Pompeii Arkeoloji Parkı Müdürü Gabriel Zuchtriegel, bu çizimlerin muhtemelen M.S 79'da Vezüv Yanardağı'nın patlamasıyla şehir yok olmadan önce avluda oynayan bir veya daha fazla çocuk tarafından yapıldığını belirtti.
"DOĞRUDAN GÖZLEMLERE DAYANARAK YAPILMIŞ"
Zuchtriegel, Napoli Üniversitesi'nden psikologlarla yapılan çalışmalar sonucunda, gladyatörlerin ve avcıların çizimlerinin resimsel modellere değil, doğrudan gözlemlere dayalı olarak yapıldığı sonucuna vardıklarını söyledi.
Zuchtriegel, "Muhtemelen amfitiyatrodaki savaşlara tanık olmuşlardı ve bu nedenle gösteriselleştirilmiş şiddetin aşırı bir biçimiyle temasa geçmişlerdi" dedi.
"POMPEİİ HARİKA BİR HAZİNE SANDIĞI"
Arkeologlar ayrıca, "İşyerindeki Ressamlar Evi" olarak adlandırılan evin kapısının yanında patlamanın iki kurbanının kalıntılarını da keşfettiler. Bu isim, evin felaket sırasında yeniden boyanmakta olduğuna inanıldığı için bu şekilde adlandırıldı. İtalyan Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano, "Pompeii, olağanüstü bir hazine sandığı olduğunu doğrulayan harika yeni keşifleri giderek daha fazla ortaya çıkarıyor," dedi.
Nisan ayında yapılan bir kazı sırasında, Truva Savaşı'ndan ilham alan karakterlerin tasvir edildiği, iyi korunmuş fresklerle dolu bir ziyafet salonu ortaya çıkarılmıştı. Geçen yılki diğer keşifler arasında, köleleştirilmiş insanların ekmek üretmek için hapsedildiğine inanılan sıkışık bir fırının bulunduğu ev yer alıyordu.
Pompeii kalıntıları 16. yüzyılda keşfedildi ve ilk kazılar 1748'de başladı. Pompeii, dünyanın en çok ziyaret edilen ikinci arkeolojik alanıdır.
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