Alibaba’nın kurucusu Ma’dan Afrika’ya corona virüs yardımı

Çin’li e-ticaret devi Alibaba’nın kurucusu Jack Ma corona virüs yardımlarına devam ediyor.



Ülkenin Wuhan kentinde başlayan SARS benzeri yeni tip corona virüs salgını son olarak Afrika ülkelerinde etkisini göstermeye başladı.



Jack Ma bu nedenle Afrika’daki ülkelere maske, korucuyu giysi ve corona virüs testi göndereceğini açıkladı.

Çinli milyarderin 40 milyar dolar serveti bulunuyor.

1,1 MİLYON CORONA VİRÜS TESTİ



Ma’nın vakfından yapılan duyuruya göre kıta geneline 1,1 milyon test kiti, 6 milyon maske ve 60 bin koruyucu elbise gönderilecek. Açıklamada, “Dünya Covid-19’un Afrika’daki öngörülemez sonuçlarını kaldıramaz” ifadeleri kullanıldı.



Yeni tip corona virüs salgını dünya genelinde 162 bölge ve ülkeye yayılmış durumda. Vaka sayısı 180 binin üzerine çıkarken ölü sayısı da 7 bini geçti.



SALGIN ÇİN'DE YAVAŞLADI, DİĞER BÖLGELERDE DEVAM EDİYOR



En fazla ölüm Çin’de yaşanırken sırada İtalya, İran ve İspanya var. Çin’deki vaka ve ölüm sayıları azalırken diğer bölgelerde salgın yayılmaya devam ediyor.



Afrika’da şimdiye kadar bildirilen vaka sayısı 300. Salgının en fazla tespit edildiği ülke ise 110 hastayla Mısır ancak uzmanlar sağlık imkanlarının düşük olduğu kıtada salgının hızlı bir şekilde yayılabileceğini düşünüyor.



Jack Ma geçtiğimiz günlerde ABD’ye 500 bin test kiti bağışlayacağını duyurmuştu. Çinli milyarder Avrupa ve İran’a da benzer bağışlar yapılacağını belirtmişti.