İstanbul'da kafeler kepenk kapattı, cadde ve meydanlar boş kaldı (Corona virüs tedbirleri)



İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine ''corona virüs tedbirleri'' konulu ek bir genelge göndermesinin ardından tiyatro, sinema, gösteri merkezi, kahvehane, kafeterya gibi birçok alan saat 00.00 itibarıyla kapatıldı. Özellikle sabah saatlerinde kahvaltı yapmak için akın edilen İstanbul Üsküdar Salacak sahilindeki kafeler de bu karar doğrultusunda kapanırken, sahilde kimsenin olmaması dikkat çekti. Taksim, Kadıköy, Üsküdar meydanları ile vatandaşların yoğun bulunduğu caddeler de boş kaldı.

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İHA - DHA 17.03.2020 - 10:21

ÜSKÜDAR SALACAK SAHİLİ BOMBOŞ KALDI Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüse yönelik Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüse yönelik Türkiye alınan önlemleri genişletti. Bu kapsam çerçevesinde, İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine corona virüs konulu bir genelge göndererek bazı yerlerin faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulacağını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge kapsamında insanlara açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten, vatandaşların yakın mesafede bir arada bulunarak bulaşma riskinin artırılacağı değerlendirmesi sonrası kafe, lokanta, faaliyetlerini saat 00.00 itibariyle geçici süre durdurdu.

Üsküdar Salacak sahilinde Kız Kulesi karşısında bulunan kafeler de bu karar doğrultusunda kapatıldı.

''İKİNCİ BİR EMRE KADAR KAPALIYIZ'' Kafe çalışanları, “Gördüğünüz gibi sahil bomboş, bütün kafeler kapalı. Bekçileri bile yok. Biz sadece buradayız bekçi olarak, biz de açık değiliz. Cuma gününden beri böyle, müşteri yok. İçişleri Bakanımız sağ olsun yasakladılar iyi de yaptılar. Allah razı olsun. İkinci bir emre kadar kapalıyız. Maddi olarak bir çıkar söz konusu değil, beklentisi yok. Sağlığımız önemli devletimizden Allah razı olsun. Para kimsenin umurunda değil, sağlık söz konusu, millet söz konusu bekliyoruz” diye konuştu.

Üsküdar’daki kafe işletmecileri de genelge uyarınca işletmelerini ikinci bir karara kadar kapattı.

Öte yandan özellikle sabah saatlerinde vatandaşların akın ettiği Salacak sahilinin boş hali ise dikkat çekti.

İZMİR'DE DE ESNAF KEPENK KAPATTI İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine “corona virüs tedbirleri” konulu gönderilen ek genelge ile saat 00.00 itibariyle tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe ve her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil) çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulmasına yönelik karar İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine “corona virüs tedbirleri” konulu gönderilen ek genelge ile saat 00.00 itibariyle tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe ve her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil) çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulmasına yönelik karar İzmir ’de de uygulanmaya başlandı.

“40 YILLIK ESNAFIM İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY GÖRÜYORUM” İzmir’in Konak ilçesi Alsancak semtinde bulunan Cumhuriyet Bulvarı, Ali Çetinkaya Bulvarı, Kıbrıs Şehitler Caddesi ve yakın sokaklardaki birçok eğlence mekanı, lokanta ve kafe saat 00.00’ı beklemeden kepenk kapattı. 40 yıldır esnaflık yaptığını dile getiren Ahmet Yıldız (50), İçişleri Bakanlığının yayımlamış olduğu genelgeyi olumlu karşıladığını belirterek şunları söyledi: “40 senelik esnafım ilk defa böyle bir şey görüyorum. İnşallah bu virüsten kısa sürede kurtuluruz. Bizde birazdan mekanımızı kapatacağız, zaten Alsancak’ta şuan sadece birkaç işletme açık.''

İZMİR’İN EN İŞLEK CADDELERİNDEN KIBRIS ŞEHİTLER CADDESİ BOŞ KALDI Kıbrıs Şehitler Caddesi'nde bulunan bir lokantada çalışan Barış Kara (20) ise, ''İçişleri Bakanlığımızın yayımladığı genelgeden sonra bizde esnaf olarak hazırlıklarımızı yaptık ve iş yerimizi kapatmak için toparlanıyoruz. Kıbrıs şehitler Caddesi belki de tarihinde ilk kez bu kadar boş'' diye konuştu.

Bir yıldır İzmir ’de yaşadığını ve Alsancak sokaklarının ilk defa bu kadar boş olduğunu gördüğünü dile getiren Arzu Eren, İçişleri Bakanlığının yayımlamış olduğu genelgenin ardından birçok işletmenin kepenk indirdiğine dikkat çekti.

İran vatandaşı olan Malihe Naeemi ise 1.5 yıldır İzmir ’de yaşadığını ve Kıbrıs Şehitler Caddesi'nin ilk defa bu kadar boş gördüğünü belirterek ''İnşallah bu hastalık geçecek, her şey çok güzel olacak'' dedi.

İSTANBUL'DA CADDE VE MEYDANLAR BOŞ KALDI Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren corona virüsün Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren corona virüsün Türkiye 'de de görülmesinin ardından tedirginlik yaşayan vatandaşlar kalabalık ortamlardan uzaklaşmaya başladı.

Devlet yetkililerinin corona virüsüyle ilgili yaptığı açıklamalardan sonra her gün yerli ve yabancı binlerce vatandaşın bulunduğu Kadıköy ve Üsküdar meydanları gibi alanların boş kalması dikkat çekti.

İstanbul 'da insanların yoğun olduğu meydanların boş olduğu anlar havadan görüntülendi.

İstanbul 'un en işlek caddeleri de corona virüs nedeniyle boş kaldı. Yerli ve yabancı turistler tarafından sıkça ziyaret edilen Beyoğlu ve Şişli'nin sokakları sessizliğe büründü. Normalde sabahın erken saatlerinden itibaren oldukça hareketli olan Tarihi Perşembe Pazarı ve Hırdavatçılar Çarşısı da corona virüs endişesinden olumsuz etkilenirken bir esnaf, "Lüzumsuz yere insanlar dışarı çıkmasınlar mikrobu yaymasınlar. 43 senedir bu sokaktayım böyle bir şey görmedim" dedi.

İstanbul 'un en işlek caddeleri arasında yer alan Şişli'nin Cumhuriyet, Halaskargazi, Vali Konağı, Rumeli, Abide-i Hürriyet ve Ergenekon Caddeleri bu sabah bomboş kaldı. İstanbul'un yerli ve yabancı turistler tarafından sıkça ziyaret edilen Beyoğlu ilçesinin caddelerinin de boş kaldığı görüldü. Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Karaköy gibi en çok ziyaret edilen noktalar sessizliğe büründü. Normalde sabahın erken saatlerinden itibaren oldukça hareketli olan Karaköy'deki Tarihi Perşembe Pazarı da vatandaşların corona virüs endişesinden olumsuz etkilendi.

Hastalıktan dolayı insanların sokağa çıkmaya korktuğunu söyleyen bir vatandaş, "Hastalıktan dolayı insanlarımızın sokağa çıkma konusunda huzursuzluğu var. Normalde bu caddenin dolup taşması gerekiyordu ama şu an çok seyrek. İnsanlar sanırım hastalıktan korktuğu için cadde bomboş" dedi.

Çay ocağına geldiğini belirten bir vatandaş ise, "Çay ocağına geldik kapalı. Her yerde kapalı. Çay içmeye gelmiştik ama sağlık için kapalı" ifadelerini kullandı.

"LÜZUMSUZ YERE İNSANLAR DIŞARI ÇIKMASINLAR MİKROBU YAYMASINLAR" Hırdavatçılar Çarşısı'nda bir esnaf ise, "Çıkmıyor kimse, çıkmasınlar. Lüzumsuz yere insanlar dışarı çıkmasınlar mikrobu yaymasınlar. 43 senedir bu sokaktayım böyle bir şey görmedim. İnşallah düzelecek" şeklinde konuştu.