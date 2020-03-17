İstanbul'da kafeler kepenk kapattı, cadde ve meydanlar boş kaldı (Corona virüs tedbirleri)

İHA - DHA 17.03.2020 - 10:21 | Son Güncelleme : 17.03.2020 - 12:47
İzmir’in Konak ilçesi Alsancak semtinde bulunan Cumhuriyet Bulvarı, Ali Çetinkaya Bulvarı, Kıbrıs Şehitler Caddesi ve yakın sokaklardaki birçok eğlence mekanı, lokanta ve kafe saat 00.00’ı beklemeden kepenk kapattı.
40 yıldır esnaflık yaptığını dile getiren Ahmet Yıldız (50), İçişleri Bakanlığının yayımlamış olduğu genelgeyi olumlu karşıladığını belirterek şunları söyledi:
“40 senelik esnafım ilk defa böyle bir şey görüyorum. İnşallah bu virüsten kısa sürede kurtuluruz. Bizde birazdan mekanımızı kapatacağız, zaten Alsancak’ta şuan sadece birkaç işletme açık.''