Alman bilim insanlarından yeni varyant açıklaması: Aşılara karşı yüksek düzeyde dirençli

Alman bilim insanları, İsveç'te de tespit edilen yeni tip corona virüs A.30 varyantının aşılarının sağladığı antikorlara karşı yüksek düzeyde dirençli olduğunu bildirdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 28.10.2021 - 15:38

Alman bilim insanlarından yeni varyant açıklaması: Aşılara karşı yüksek düzeyde dirençli

İlişkili Haberler

Yeni varyant yayılıyor: İsrail'de, AY 4.2 varyantı tespit edildi

Yeni varyant yayılıyor: İsrail'de, AY 4.2 varyantı tespit edildi

İngiltere’de yeni varyant tespit edildi: Delta varyantına benziyor, en bulaşıcı tür olabilir

İngiltere’de yeni varyant tespit edildi: Delta varyantına benziyor, en bulaşıcı tür olabilir

Alman bilim insanlarının Cellular & Molecular Immunology hakemli dergisinde yer alan çalışmasında, Covid-19 aşılarının şiddetli hastalığa ve ölüme karşı koruma sağladığı anımsatılarak aşıların salgını bitirmekte merkez rol oynadığı ifade edildi.

Çalışmada, Covid-19 aşılarının virüslerdeki S proteinine yönelik antikorları ortaya çıkarıp virüsü nötralize ettiği belirtilerek nötralizasyona direnç sağlayan S protein mutasyonlarına sahip varyantların ortaya çıkmasının, Covid-19 aşılarının etkinliğini tehlikeye atabileceğine dikkat çekildi.

Tanzanya kaynaklı olduğu düşünülen ve İsveç ve Angola'da da tespit edilen Covid-19'un A.30 varyantının incelendiği belirtilen çalışmada, bu varyantın ağır mutasyona uğradığı için aşı kaynaklı antikorlardan etkilenmediği kaydedildi.

A.30 varyantının böbrek, karaciğer ve akciğer hücreleri dahil olmak üzere çoğu hücreye girebildiği ifade edilen çalışmada, söz konusu varyantın yayılımının yakından takip edilmesi ve karşı önlemlerin hızla uygulanması gerektiği vurgulandı.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...