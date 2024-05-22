Alman Gazeteciler Birliği'nden  İsrail'e eleştiri

Alman Gazeteciler Birliği (DJV) Başkanı Mika Beuster, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail hükümetinin özgür haberciliği böylesine büyük ölçüde kısıtlama hakkı bulunmadığını belirtti.



Uluslararası muhabirlerin engellenmeden haber yapmalarının mümkün olması gerektiğini vurgulayan Beuster, "Haber ajansının materyallerini kime ilettiği resmi mercileri ilgilendirmez." ifadesini kullandı.



Beuster, İsrail hükümetinden, el konulan ekipmanların gazetecilere derhal iade edilmesini istedi.



İsrail İletişim Bakanlığı yetkilileri, dün Gazze Şeridi yakınlarındaki Sderot kentinde canlı yayın hizmeti yapan AP ekibinin bulunduğu noktayı basarak ekipmanlarına el koymuştu.



İsrailli yetkililerin, AP'nin yakın zamanda ülkede yasaklanan Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna canlı yayın hizmeti sağladığı yönünde haber ajansına gerekçe sunduğu belirtilmişti.