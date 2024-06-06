Almanya Başbakanı Scholz: Ağır suç işleyen Afganistan ve Suriye vatandaşları sınır dışı edilmeli

Federal Meclis'te konuşan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ağır suç işleyen Afganistan ile Suriye vatandaşlarının sınır dışı edilmeleri gerektiğini söyledi. Shcolz, "Ciddi suçluların ve terör tehditlerinin burada yeri yoktur" dedi.

Almanya Başbakanı Scholz: Ağır suç işleyen Afganistan ve Suriye vatandaşları sınır dışı edilmeli

Başbakanı Olaf Scholz, bugün Federal Meclis'te önemli açıklamalarda bulundu.

Ülkede ağır suç işleyen ile vatandaşlarının sınır dışı edilmeleri gerektiğini söyleyen Scholz, "Ciddi suçluların ve terör tehditlerinin burada yeri yoktur" dedi.

Şansölye ayrıca ülkede "terör suçlarının yüceltilmesine" de anlayış gösterilmeyeceğini ifade etti ve sınır dışı etme düzenlemelerinin sıkılaştırılacağını bildirdi.

"Terörizmi yücelten herkes tüm değerlerimize karşıdır ve sınır dışı edilmelidir" diye ekledi.

Başbakan Scholz, Ukrayna'nın Alman silahlarını Rus topraklarında kullanabilmesine yönelik izin verildiğini hatırlatarak, "Ukrayna, uluslararası yasal yükümlülüklere uygun olarak her zaman bizim ve müttefiklerimizin sağladığı silahları kullanabilir" diye konuştu.

Almanya'nın Manheim kentinde geçen hafta, Afgan asıllı bir kişinin bir polisi öldürmesinin ardından ülkede Afganistanlıları ve Suriyelileri sınır dışı etme konusu tartışılmıştı.

Almanya İçişleri Bakanlığının bu konuda çalışma yaptığı, Afganistan ve ona komşu ülkelerle görüşmeler yürüttüğü biliniyor.

Ağustos 2021'de Taliban'ın Kabil'de yönetimi ele geçirmesinin ardından Almanya, Afganistanlıları sınır dışı etmemişti.

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