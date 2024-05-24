Almanya Başbakanı Scholz'dan Filistin devletinin tanınmasına ilişkin açıklama

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama talep etmesine ilişkin, "İsraı̇l'ı̇n bağımsız yargıya sahı̇p olduğunu" söyledi. Scholz ayrıca "Filistin devletinin tanınmasına ilişkin müzakere edilmiş çözüm, sembolik çözümden önce gelmelidir" dedi.

Almanya Başbakanı Scholz'dan Filistin devletinin tanınmasına ilişkin açıklama

Başbakanı Olaf Scholz, göreve geldikten sonra Berlin'e ilk ziyaretini gerçekleştiren Başbakanı Luís Montenegro'yu Başbakanlık avlusunda düzenlenen askeri törenle karşıladı.

Scholz, burada Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında tutuklama talep etmesine ilişkin açıklama yaptı.

Shcolz, UCM'nin Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarması halinde Almanya'nın Netanyahu'yu tutuklayıp tutuklamayacağı sorusu üzerine, "henüz böyle bir tutuklama emrinin verilmediğini ve İsrail'in kendi yargı organına sahip olduğunu" söyledi.

Yakalama emri konusunda “bir yargıçlar meclisi karar verecek” diyen Scholz, mahkemenin yargıçlarının “İsrail'in güçlü ve bağımsız bir yargıya sahip demokratik bir devlet olduğunu akıllarında tutmaları gerektiğini” sözlerine ekledi.

Scholz ayrıca açıklamasında, İrlanda, Norveç ve İspanya'nın Filistin devletini tanıyacaklarını açıklamasın ardından, bu konuya ilişkin şunu söyledi:

"Filistin devletinin tanınmasına ilişkin müzakere edilmiş çözüm, sembolik çözümden önce gelmelidir."

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