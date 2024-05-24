Filistin'i devlet olarak tanıyan ve tanımayan ülkeler

İlk Oslo Anlaşması 13 Eylül 1993 tarihinde imzalandı.

İsrailli ve Filistinli liderler arasında imzalanan bu anlaşmayla her iki taraf da ilk kez birbirini tanımış oldu ve on yıllardır süren çatışmayı sona erdirme sözü verdi.

Eylül 1995'te ikinci bir anlaşma imzalandı. Oslo Anlaşmalarının, İsrail'in yanında bir Filistin devleti şeklinde Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin etmelerini sağlaması gerekiyordu.