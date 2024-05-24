Filistin'i devlet olarak tanıyan ve tanımayan ülkeler
İspanya, Norveç ve İrlanda'nın açıklamalarının ardından hangi ülkelerin Filistin'i devlet olarak tanıdığı soruları yeniden gündeme geldi. Birleşmiş Milletler'e (BM) üye 193 ülkeden 139'u Filistin'i devlet olarak tanıyor. Bu tarihi süreç, 1988 yılında Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yaser Arafat'ın Filistin'i başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet olarak ilan etmesiyle başladı. Peki, Filistin'i devlet olarak tanıyan ve tanımayan ülkeler hangileri?
İspanya, Norveç ve İrlanda, bu hafta yaptıkları ortak açıklamada, Filistin devletini tanıyacaklarını duyurdu.
Bu açıklamanın ardından hangi ülkelerin Filistin'i devlet olarak tanıdığı soruları yeniden gündeme geldi.