Almanya Cumhurbaşkanı'nı Katar'da kimse karşılamadı: Uçağın önünde yarım saat bekledi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in, dört günlük Orta Doğu ziyaretinin son durağı Katar'da, uçakta yarım saat bekletildiği öne sürüldü.

Almanya Cumhurbaşkanı'nı Katar'da kimse karşılamadı: Uçağın önünde yarım saat bekledi
Avrupa'ya kaçmak isteyen göçmenler denize atıldı: 4 ölü

Avrupa'ya kaçmak isteyen göçmenler denize atıldı: 4 ölü

Haberi Görüntüle

Steinmeier, dün uçakla Doha Havalimanı'na indi ancak karşılamada Katarlı bir yetkilinin olmaması üzerine, yaklaşık yarım saat beklemek zorunda kaldı.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde, Steinmeier'in uçağın çıkış kapısının önünde beklediği görülüyor.

Almanya Cumhurbaşkanı'nı Katar'da kimse karşılamadı: Uçağın önünde yarım saat bekledi - 1

KATAR'DAN ALMANYA'NIN GAZZE POLİTİKASI'NA TEPKİ

Steinmeier'in bekletilmesinin, 'ın Almanya'nın Gazze politikasına tepkisinden kaynaklanmış olabileceği yorumları yapıldı.

Steinmeier'in eşi Elke Büdenberder ile diğer delegasyonun ise uçaktan daha önce indikleri vurgulandı.

Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Saad Al Muraikhi'nin karşılamasının ardından Steinmeier'in, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile görüşmesine zamanında ulaştığı ifade edildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...