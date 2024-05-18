Gürcistan Cumhurbaşkanı "yabancı ajan" yasasını veto etti

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zourabichvili, parlamentodan geçen yabancı ajanlarla ilgili tartışmalı tasarıyı veto ettiğini açıkladı.

Gürcistan'da geniş çaplı protestolara sebep olan ve "yabancı ajan" yasası olarak bilinen tasarı, parlamentodan geçmişti.

Tasarıya karşı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Salome Zourabichvili tasarıyı veto ettiğini açıkladı.



VETO ETKİZSİZ KALABİLİR

Ancak parlamento ek bir oylamayla bu vetoyu etkisiz kılabilir.



İktidar partisi, parlamentoda Zourabichvili'nin tasarıya yönelik kullanacağı vetoyu aşacak çoğunluğa sahip.