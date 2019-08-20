Açıklamayı Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas yaptı. Maas, DAEŞ'e katılan Alman kökenli vatandaşlarının çocuklarının ülkeye getirilmesine ilişkin bir soruya cevap verdi.
Maas, "Daha önce Suriye'nin kuzeyinde tutulan 4 Alman çocuğun ülkeyi terk edebilmeleri sevindirici" dedi.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas aynı durumdaki başka çocukların da Suriye'den getirilmesi için girişimlerin süreceğini ifade etti.
Heiko Maas, "Çocuklar, velilerinin yaptıklarından sorumlu tutulamazlar" dedi.
Berlin idari mahkemesi temmuz ayında Alman hükümetinin dört çocuğu ülkeye getirmesi gerektiği yönünde karar vermişti. Alman basınında yer alan haberlere göre, Suriye'nin kuzeyinde Alman vatandaşı 117 çocuğun bulunuyor.
Almanya DAEŞ'lilerin çocuklarını alıyor
NTV HaberDünya
Almanya terör örgütü DAEŞ'e katılan Alman vatandaşlarının çocuklarını ülkeye getirmeye başladı. İlk aşamada dört çocuk Erbil'de yetkililere teslim edildi.
Açıklamayı Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas yaptı. Maas, DAEŞ'e katılan Alman kökenli vatandaşlarının çocuklarının ülkeye getirilmesine ilişkin bir soruya cevap verdi.